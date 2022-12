Babbo Natale incontra i bambini di Rho

Babbo Nalate è passato dal Comune di Rho e i bambini hanno potuto lasciare la letterina e scambiarci due chiacchiere!

Babbo Natale ha parcheggiato la slitta in Comune

I bambini rhodensi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 si sono recati in Comune per dare la letterina con i propri desideri nella cassetta della posta di Babbo Natale e fare con lui una fotografia. Questa è stata stampata e donata come ricordo per questo magico incontro.

Seduto sulla poltrona ad aspettare i bambini

Sarà possibile anche domani incontrare Babbo Natale nell' atrio del Palazzo Comunale in piazza Visconti, 23, sia al mattino che al pomeriggio. Sarà seduto sulla sua grande poltrona in attesa di ricevere tutte le letterine, con i suoi aiutanti.

Ci sono anche gli aiutanti

A far da cornice alla suggestiva scenografia natalizia oltre a elfi e fatine visibili solo agli occhi dei bambini c'è l'Albero di Natale, addobbato dal Gruppo knit "Un punto diritto e un punto al rovescio", mani di fate hanno sferruzzato per creare un albero colorato.