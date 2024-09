Adotta un sentiero: così il Rugareto rimane bello e in ordine

I volontari del gruppo di cittadinanza attiva Adotta un sentiero sono tornati nei boschi del Rugareto per eseguire alcuni lavori di manutenzione e pulizia dei sentieri.

Gli interventi

Sono state tagliate molte piante che invadevano i sentieri e sono stati rinvenuti alcuni vecchi manti ciotolati delle antiche vie di comunicazione. Tra gli interventi più grossi eseguiti dal gruppo c'è il taglio di una robinia caduta molto probabilmente a causa di un temporale. L'albero invadeva il sentiero rendendo estremamente difficoltoso se non impossibile il passaggio a piedi o in bicicletta. Questo tipo di interventi vengono organizzati, quando possibile, settimanalmente. Altrimenti il gruppo si riunisce almeno una volta al mese per interventi più grossi e difficoltosi. Ciò non toglie che i volontari sono liberi di eseguire piccoli interventi liberamente in base alle proprie disponibilità.

Il progetto

Adotta un sentiero è un progetto di cittadinanza attiva che ha lo scopo di manutenere e salvaguardare i sentieri del bosco del Rugareto (nel territorio di Rescaldina) e segnalare criticità agli organi competenti. Ogni volontario firma il patto di cittadinanza attiva con il comune di Rescaldina che fornisce il materiale per operare in sicurezza e un'assicurazione in caso di incidente.