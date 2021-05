Tigella e cucina emiliana a Garbagnate Milanese nel nuovo ristorante Dispensa Emilia. Fondato nel 2004 con l’obiettivo di far conoscere la tigella modenese anche al di fuori dell’Appennino, nel tempo il brand ha visto crescere la propria visibilità fino a contare, con quello inaugurato oggi giovedì 20 maggio, ben 21 ristoranti nel nord Italia.

Cucina emiliana a Garbagnate: Dispensa Emilia

Alfiero Fucelli, tra i fondatori e attuale CEO dell’azienda, fin dall’inizio ha reinterpretato la proposta gastronomica emiliana di alta qualità in chiave moderna. Non a caso, infatti, il primo chiosco di Dispensa Emilia è sorto all’interno di un centro commerciale a Casalecchio di Reno. Ha cominciato proponendo solo tigelle farcite con salumi e formaggi, in seguito ha ampliato la propria proposta arricchendola con tutti i piatti della cucina emiliana: tagliatelle al ragù, lasagne, tortellini, gnocco fritto, insalatone con salumi e così via. L’espansione nei centri commerciali è durata fino al 2015, quindi la catena di ristoranti ha iniziato a guardare anche al di fuori di essi, replicando la positiva esperienza del ristorante di Modena vero e proprio apripista delle location su strada. Oggi Dispensa Emilia vanta ristoranti non solo in Emilia, ma anche in Toscana, Lombardia e in Veneto.

Un format che piace

A piacere non è solo la proposta enogastronomica di qualità, ma anche il format del ristorante. Infatti, Dispensa Emilia vuole essere easy e informale, veloce ed efficiente. Per questo si ordina alla cassa come in un fast food, ma poi ci si accomoda e si viene serviti al tavolo come al ristorante. C’è anche l’app che permette di prenotare e pagare da smartphone, rendendo il servizio ancora più veloce. Gli ampi orari rendono la location perfetta dall’ora di colazione fino a quella di cena. La cucina è sempre aperta. Tutti i menù proposti, pertanto, possono essere richiesti in qualunque momento della giornata con la certezza della cucina espresso. Infine, nei ristoranti Dispensa Emilia, Garbagnate Milanese compreso, c’è la possibilità di richiedere il servizio d’asporto tramite drive in. Ai veri buongustai si rivolge la carta dei vini. Ai piatti, infatti, è possibile abbinare ottime bottiglie di lambrusco delle più note cantine del territorio, o di piccoli viticoltori che lo producono per conto del ristorante.

Ben 200 nuovi posti di lavoro

Dopo alcuni anni in cui la catena di ristoranti è andata consolidandosi in terra emiliana, Dispensa Emilia ha deciso di aprire anche a Firenze e Verona, quindi a Milano e dintorni. Oggi, proprio la Lombardia, oltre all’Emilia, è la regione con più ristoranti. I lombardi, infatti, già conoscono Dispensa Emilia per aver provato le sue proposte nei ristoranti della Stazione Centrale o di piazza XXV Aprile a Milano, di Bergamo, Curno e, nell’ovest milanese, di Arese e Rescaldina. Con le nuove aperture di quest’anno, una decina in totale, verranno assunte circa 200 persone contribuendo così a creare ulteriore reddito particolarmente a vantaggio dei giovani e delle famiglie del territorio.

Cucina emiliana a Garbagnate, alta qualità in tavola

Cosa ordinare nel nuovo ristorante di Garbagnate? Esattamente gli stessi prodotti di alta qualità selezionata già disponibili in tutti gli altri ristoranti Dispensa Emilia. In un ambiente moderno e accogliente, caratterizzato da linee semplici, colori caldi e materiali naturali, saranno presto disponibili anche i tavoli delle sale interne. “Al momento però – ci informano direttamente dal quartier generale dell’azienda – fino a che le normative anti-covid non lo permetteranno il servizio si svolgerà esclusivamente all’esterno sia a pranzo sia a cena”. Infine, ecco la possibilità di organizzare feste ed eventi privati. Ampi parcheggi per permettere agli ospiti una permanenza serena nella location.