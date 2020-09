Cuggiono Democratica presenta il suo programma – LE FOTO

Cuggiono Democratica e il suo candidato sindaco Giovanni Cucchetti hanno presentato il programma elettorale.

Cuggiono Democratica e “un programma che guarda al futuro”

Nella sala vetrate dell’Aia di Villa Annoni, giovedì 10 settembre 2020, il candidato sindaco di Cuggiono Democratica, Giovanni Cucchetti, con la sua squadra ha presentato il programma elettorale. “Un programma che guarda al futuro perché pensiamo a come dovrà essere Cuggiono da qui a dieci anni senza dimenticare l’attenzione quotidiana al decoro urbano – ha detto Cucchetti – Un programma da realizzare con un confronto partecipato con i cittadini e professionisti. Abbiamo un sogno: rendere più bella Cuggiono dal punto di vista urbanistico e della qualità ambientale. Siamo una squadra coesa con persone di esperienza e l’entusiasmo dei giovani, saremo operativi da subito”.

Ogni candidato ha presentato un tema

Ogni candidato consigliere ha presentato i diversi ambiti di intervento, dalla scuola alla cultura, dalla sicurezza alla viabilità, dall’ambiente alla cultura, alle associazioni, al sociale, alla valorizzazione di Villa Annoni e delle bellezze della frazione Castelletto. Fra i punti più qualificanti l’efficientamento energetico degli uffici comunali in Villa Annoni con la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento con un sistema a pompa di calore che si estenderà anche alle sale nobili del piano terreno; la riqualificazione energetica della palestra di via Annoni. Per la viabilità realizzazione completa della circonvallazione per portare all’esterno del paese il traffico e mettere poi mano alla circolazione interna con realizzazione di percorsi ciclabili per promuovere spostamenti in sicurezza. A proposito di ciclabili si realizzerà subito il collegamento con Inveruno e si riprenderà il progetto per raggiungere Castano e Castelletto. Per la scuola ripristino del servizio scuolabus e completamento del piano interrato della scuola elementare.

