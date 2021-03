Prima giornata di campagna vaccinale anti Covid per over 80 alla Fiera di Abbiategrasso. Mimose per le donne vaccinatesi

Covid, prima giornata di vaccinazione alla Fiera di Abbiategrasso

La prima giornata di campagna vaccinale anti Covid per over 80 alla Fiera di Abbiategrasso si è svolta regolamente. Una mattinata di somministrazione terminata alle 12,20 circa, in linea con le tempistiche previste. Il piccolo ritardo è da imputarsi alla mancata preventiva compilazione dei moduli di assenso.

Petrali: “La macchina organizzativa funziona”

“Questo ha rallentato un po’ i lavori ma per il resto tutto è andato bene – ha spiegato l’assessore al Sociale Rosella Petrali – La macchina organizzativa funziona e ricordiamo basti arrivare qualche minuto prima del proprio turno, non occorre presentarsi in anticipo di decine di minuti”. Pochissime le persone che non si sono presentate, nonostante la prenotazione. Asst ha comunque assicurato che non sono state sprecate dosi.

Mimose dal Comune per la Festa della donna

Questa mattina, in occasione della Festa della donna, il Comune ha voluto omaggiare con una mimosa tutte le donne presenti per le vaccinazioni: “È stato un gesto sentito, siamo felici sia stato apprezzato da tutti” conclude l’assessore Petrali. Presenti anche il sindaco Cesare Nai, il consigliere con delega Sara Valandro, il consigliere regionale Silvia Scurati.