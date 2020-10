Volontari in azione per pulire Legnano con Legambiente

Cappellino e pettorina gialla, mani nei guanti e grandi sacchi da riempire. È con questa tenuta che una ventina di volontari ha iniziato, pochi minuti fa, a “pulire il mondo” partendo da Legnano e rispondendo alla iniziativa di Legambiente

L’iniziativa di Legambiente

Oggi, domenica 11 ottobre 2020, si tiene infatti l’appuntamento annuale con la giornata di pulizia promossa da Legambiente, della quale ricorre la 28esima edizione. I volontari (tra cui il candidato sindaco del Movimento dei cittadini e di Legnano cambia Franco Brumana e l’ex consigliere comunale della lega Federico Colombo) sono arrivati alla spicciolata, a partire dalle 9, e prima di mettersi al lavoro hanno dovuto registrarsi (formalità indispensabile in tempo di Covid), poi via a ripulire la città dai rifiuti, non senza aver prima posato per una foto di gruppo. Per le 11.30 è atteso anche il sindaco Lorenzo Radice, e sicuramente nel corso della mattinata altri volenterosi si uniranno ai mattinieri che hanno già recuperato tanta spazzatura tra cui un materasso matrimoniale. Per portare via i rifiuti più ingombranti, Legambiente può contare anche su un trattore messo a disposizione da un agricoltore della zona.

TORNA ALLA HOME PAGE