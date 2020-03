Vacanze ad Alassio, fra mare e buon cibo con l’Hotel Mignon

Trascorrere le proprie vacanze ad Alassio ha solo risvolti positivi. Purché si scelga di soggiornare in una struttura di qualità, in grado di farvi trascorrere un’esperienza indimenticabile tra mare, sole e buon cibo.

L’Hotel Mignon risponde a queste caratteristiche: si trova a soli trenta metri dalla spiaggia e offre una cucina d’eccellenza. Il ristorante, sempre aperto anche per chi non soggiorna, ha come punto di forza i piatti di pesce, pur contemplando un’offerta ampia e di livello, nel solco della tradizione culinaria ligure.

Ma il fiore all’occhiello è la pasticceria artigianale: parliamo di prodotti preparati quotidianamente dai professionisti dell’Hotel Mignon. Ecco dunque gelati, torte, croissant, muffin, bomboloni, biscotti, crostate e tanto altro, perfetti per le ricche colazioni a buffet e per concludere alla grande i pasti.

Pasticceri e albergatori

I titolari sono di origine siciliana e hanno raccolto l’arte della pasticceria dal padre. “Papà era pasticcere e trentacinque anni fa rilevò l’Hotel Mignon – ha spiegato Giuseppe Puglisi – dandolo in gestione a me e ai miei fratelli Luigi e Federico”. Con loro c’è Agata Stella, moglie di Giuseppe, e lo staff: insieme gestiscono l’albergo, climatizzato e ristrutturato soltanto due anni fa. Il bagno privato è raggiungibile a piedi e inoltre l’Hotel Mignon si trova a due passi dal mitico budello di Alassio e dallo storico Muretto, perpetua meta di curiosi e visitatori. Le camere sono 16, luminose e con un arredamento moderno e minimalista, perfette sia per famiglie con bambini che per coppie in cerca di relax. Tutte dispongono di bagni privati con box doccia, asciugacapelli, set di cortesia, aria condizionata, cassaforte, tv lcd e wi-fi.

La Settimana Azzurra

Menzione speciale per la Settimana Azzurra. Fino a domenica 24 maggio gli anziani potranno approfittare di una bella opportunità. In vigore c’è infatti un’offerta per chi sceglie di trascorrere un’intera settimana all’Hotel Mignon (escludendo i periodi delle festività). Per ulteriori informazioni consultare www.hotelmignonalassio.com, scrivere a info@hotelmignonalassio.com, chiamare lo 0182.640776 o recarsi direttamente ad Alassio, in Corso Europa 1.

