Una commemorazione per ricordare l’eroe di Terrazzano

Una commemorazione, tanto semplice quanto sentita, per ricordare l’eroe di Terrazzano, quell’uomo che più di sessant’anni fa, liberò dei ragazzi tenuti in ostaggio a costo della sua vita

“Con eroico spirito altruistico e sublime sprezzo del pericolo, si introduceva per primo disarmato in un’aula scolastica, in cui due folli fortemente armati si erano barricati, minacciando di uccidere o di accecare un centinaio di scolari e tre maestre, da essi legati e trattenuti in ostaggio. Nel nobile generoso tentativo di affrontare i criminali, restava colpito a morte, impedendo con il sacrificio della propria vita, l’attuazione di una strage”.