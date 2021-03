Un premio alle volontarie vittuonesi per l’8 marzo. Alla presenza del sindaco Laura Bonfadini e del vicesindaco Ivana Marcioni, sabato 13 marzo, in mattinata, è andato in scena un evento pubblico, in piazza Italia, per celebrare delle donne che si sono distinte per l’impegno in paese.

Dopo la piantumazione di una mimosa l’8 marzo, la Giunta vittuonese ha così omaggiato le donne, ricordando le difficoltà che le donne stanno affrontando in questo difficile periodo. Premiate due volontarie della Protezione civile: Maria Di Giacomo e Laura Casati. Sono quindi state presentate tre new entry. Alle premiate due dipinti ad acquarello e una viola gialla.

