Un Concerto online dedicato alla vittime dell’epidemia da Coronavirus.

In attesa che sia possibile farlo dal vivo, ogni venerdì alle ore 21, si potrà assistere ai concerti del Coro e

Orchestra Sinfonica Amadeus trasmessi in modalità première sul canale YouTube dell’associazione.

Saranno proposte registrazioni di concerti ed eventi che hanno segnato momenti particolari della

ventennale storia dell’associazione, attraverso i quali sarà possibile riascoltare veri capolavori della

grande classica insieme ad un repertorio contemporaneo o stralci di particolari composizioni.

Il presidente dell’associazione e direttore musicale di coro e orchestra Marco Raimondi spiega l’iniziativa:

“L’idea è quella di servire il nostro pubblico anche in questo momento difficile, manifestargli la nostra vicinanza ed insieme far conoscere la nostra attività di diffusione della grande musica al servizio della comunità e della solidarietà sociale. E ci sembra significativo iniziare questo ciclo di concerti con la grande Messa da Requiem di Giuseppe Verdi che abbiamo eseguito alcuni anni fa presso il Santuario dell’Addolorata di Rho. Un’opera ed un luogo di particolare significato in questo momento in cui assistiamo ogni giorno con sgomento all’allungarsi dell’elenco delle vittime dell’epidemia in corso. Credo ognuno di noi abbia perso qualche conoscente, senza neanche l’occasione di poterlo salutare, potrà essere questo almeno un momento per ricordarlo”.