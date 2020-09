L’associazione fotografica The Framers, insieme all’associazione Crapula Teatro di Abbiategrasso, presenta “Terapie mirate per ossessioni consapevoli”, una mostra collettiva a cura della fotografa Marzia Rizzo. L’esposizione è inserita all’interno del programma Photofestival Milano, rassegna di fotografia d’autore giunta alla sua quindicesima edizione.

Terapie mirate per ossessioni consapevoli” a ritmo di clic

Nel realizzare “Terapie mirate per ossessioni consapevoli”, i fotografi hanno scavato nel loro subconscio alla ricerca delle proprie ossessioni, trasformando le rispettive inquietudini in un progetto artistico. La mostra, infatti, si pone l’intento di far percepire allo spettatore le emozioni provate dagli autori partendo dalla fotografia come base imprescindibile e arrivando alla stimolazione di tutta la percezione sensoriale grazie all’utilizzo di diverse tecniche: dalle installazioni interattive alla percezione uditiva, dal video alla simulazione di momenti sociali. Per ogni ossessione esiste una terapia, che lo spettatore scoprirà alla fine del percorso espositivo. Una mostra di stampo postmodernista, a tratti provocatoria, che colpirà per i temi trattati in modo originale.

Gli autori

In tutto esporranno sedici autori: Valeria Bartolone, Enzo Mangalaviti, Mauro Rota, Elisabetta Ambrosio, Diego Brambilla, Mirko Bott, Daniela Penna, Christian Troiano, Ilde Mancuso, Riccardo Carpi, Claudia Elizabeth Torres, Lucia Zanini, Simone Macchi, Giancarla Pancera, Massimo Rossi e Matteo Cervone. L’inaugurazione di “Terapie mirate per ossessioni consapevoli” si terrà il 25 settembre alle 18 a Palazzo Stampa di Abbiategrasso (Alzaia Naviglio Grande 14). La mostra sarà visitabile fino al 4 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 19.

