Tavola rotonda online… con l’Arcivescovo. La sofferenza sotto i riflettori. La Comunità Pastorale di Magenta, in collaborazione con l’Hospice di Abbiategrasso, invita a partecipare a «Un cuore che… vede – Prendersi cura di chi soffre: incontrare, vedere e vivere la sofferenza nelle fasi critiche e terminali della vita».

Il tema della cura

Un’occasione di dibattito e di confronto su un tema tanto importante quanto difficile come quello della cura delle persone più fragili, soprattutto in pandemia. Punto di partenza dell’iniziativa è la lettera «Samaritanus Bonus» (2020), documento della Congregazione per la Dottrina della Fede: «Desideriamo condividere alcune riflessioni insieme a coloro che incontrano, vedono e vivono la sofferenza nei propri ambiti di servizio – spiegano dalla Comunità pastorale – Le cure palliative sono l’espressione più autentica dell’azione umana del prendersi cura, simbolo di quello stare accanto alleviando le sofferenze (specie nella parte terminale della vita), migliorando le condizioni di vita e il benessere complessivo e donando un dignitoso accompagnamento. Temi decisivi per tutti».

Tavola rotonda online… con l’Arcivescovo

Ospite d’onore dell’incontro sarà l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che dialogherà con Stefania Bastianello (Presidente della Federazione Cure Palliative e Direttore Tecnico dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), Luca Moroni (Direttore dell’Hospice di Abbiategrasso e Coordinatore Federazione Cure Palliative Lombardia), don Stefano Cucchetti (Professore di Bioetica ed Etica Sociale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) e don Giuseppe Marinoni (parroco della Comunità Pastorale di Magenta).Quest’ultimo si riallaccerà alla lettera da lui inviata alla città sul tema della cura. Il link per seguirla lunedì alle 21: https://www.youtube.com/watch?v=JN-JYnq7Mts. Modera il dottor Giorgio Cerati.