Sciopero globale per il Clima: aderisce anche “la SINISTRA – Legnano in Comune”

La lista “la SINISTRA – Legnano in Comune” aderisce e sostiene il 6° Sciopero globale per il Clima promosso in tutto il mondo dai giovani del movimento Fridays For future.

“La crisi ecologica ci sta conducendo rapidamente ad un punto di non-ritorno, ad un disastro che solo un cambiamento radicale del nostro modello economico e sociale può tentare di scongiurare, almeno in parte.

L’epidemia da Covid ne ha messo sotto i riflettori l’insostenibilità e la profonda ingiustizia, ma questo avvertimento purtroppo non è ancora bastato a fermare quanti oggi si adoperano per tornare ad una “normalità” tanto impossibile quanto sciagurata, proseguendo nella stessa direzione di sfruttamento dei lavoratori, delle risorse naturali e dei beni comuni che caratterizza il “business as usual”.

Per questo saremo anche noi presenti, venerdì 9 ottobre, con un gazebo in Piazza San Magno a partire dalle ore 16.00, per dar modo, anche a chi non può scioperare e partecipare alla manifestazione di Milano, di far comunque sentire la propria voce.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere la petizione “Un medico in ogni scuola” per chiedere di reintrodurre la figura del medico scolastico, un presidio territoriale per la salute utile a tutta la collettività”.