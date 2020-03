Salta la Fiera di Marzo, ma si “rinnova” il Palio

Abbiategrasso: la Fiera di Marzo non si farà, ma gli eventi con i cavalli arricchiranno il Palio di San Pietro

Fiera di Marzo saltata, ma al Palio “doppia festa”

La Fiera di Marzo salta (causa emergenza coronavirus), ma il lavoro già fatto per organizzarla non andrà perduto. La macchina organizzativa era infatti già avviata da tempo, e, come spiega il consigliere con la delega a Fiere ed Eventi Emanuele Gallotti, erano già stati presi contatti con maneggi e attività del territorio legate all’equitazione per il nuovo «tema» di quest’anno. Contatti che però non cadranno nel vuoto, perché le iniziative verranno riproposte a giugno.

Due giorni di eventi

«Anche se non si fa la fiera, l’idea è vincente e aveva già raccolto molti consensi – spiega Gallotti – L’intenzione che abbiamo con Tiziano Perversi è quella di affiancare queste iniziative al Palio di San Pietro a giugno. Anziché avere solo l’evento di domenica quindi, ci saranno due giorni di iniziative e spettacoli tutte legate al mondo dell’equitazione, che culmineranno con il Palio di domenica».

