Ridare vita alle storiche tradizioni cuocendo il pane nel vecchio forno di corte Alberti a Cornaredo FOTO

Ridare vita alle storiche tradizioni cuocendo il pane nel vecchio forno nella storica cascina di Cascina Croce.

Successo, nella mattinata di oggi, sabato 19 dicembre, per l’iniziativa organizzata dalla delegazione commercianti e del gruppo di Italia nostra nella storica cascina di Cascina Croce a Cornaredo. Vino, salame, pane cotto nel forno e allegria tutto in corte, come un tempo, attorno al forno che in passato veniva usato dai contadini. Oltre a Massimo Giofré, presidente dei commercianti di Cornaredo, e a Carlo Alberto Panigo, presidente della confcommercio di Rho, alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco Yuri Santagostino.

