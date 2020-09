Premi agli sportivi e vip in campo per solidarietà

Grande festa al Parco Arcadia con gli stand e le esibizioni delle associazioni sportive. E’ accaduto domenica 20 settembre a Bareggio.

Premi agli sportivi

Presenti il sindaco Linda Colombo, l’assessore allo Sport Mimmo Bonomo e il consigliere regionale Silvia Scurati che hanno consegnato il Premio Tagliabue e premiato i campioni bareggesi.

Il Premio Tagliabue è andato a Giovanni Ravelli, fondatore e pilastro del Volley Bareggio, riconoscimenti anche per Nicolò Damato, ciclista, e Aurora Fossi, talento dell’equitazione.

Vip in campo per solidarietà

Grande attesa per la partita tra Nazionale Comici e Glorie di Milano: “Complimenti alla SSD PolisportEventi per l’organizzazione e un grazie ai tanti vip che sono venuti a Bareggio per una buona causa: il ricavato dell’evento andrà infatti al Reparto Cerebrolesi del centro riabilitativo Villa Beretta”, commenta la prima cittadina.