Oggi, giovedì 13 maggio, si è tenuta la preghiera di fine Ramadan a Legnano, Magenta e Castano Primo

Preghiera di fine Ramadan a Legnano

Mille persone sono accorse da tutta la zona dell’altomilanese per partecipare alla preghiera di fine Ramadan al campo dell’amicizia di Legnano organizzata dall’associazione culturale Italo araba di Legnano.

“Abbiamo passato tutti un Ramadan molto tranquillo – hanno detto i rappresentanti dell’associazione – L’associazione l’abbiamo tenuta chiusa da prima del tramonto fino all’alba. La decisione ovviamente è dovuta al Covid: solitamente dopo l’ultima preghiera preghiamo insieme “Tarawih” che dura circa un’ora, per paura di creare assembramenti quest’anno tutti a casa. Per la festa di fine Ramadan avevamo fatto la richiesta e il Comune si è dimostrato ampiamente favorevole e positivo alla concessione dell’autorizzazione nonostante il poco preavviso e le date incerte che abbiamo comunicato. Abbiamo chiesto l’autorizzazione perché l’anno scorso abbiamo organizzato la festa del sacrificio, è andata nei migliori dei modi, nonostante l’afflusso delle numerose persone che hanno partecipato. Siamo riusciti a rispettare ampiamente le norme di sicurezza contro la diffusione del Covid-19 essendo uno spazio grande e all’aperto”.

Preghiera di fine Ramadan a Magenta

Anche a Magenta, nell’area adiacente al cimitero, questa mattina si è tenuta la preghiera di fine Ramadan. Un clima di festa ma sempre in totale sicurezza. L’associazione e la comunità hanno allestito l’area con palloncini colorati, strisce per separare le persone e mantenere quindi il distanziamento. Mascherina, gel igienizzante e mascherine non sono mancate. La comunità ha inoltre organizzato un servizio per mantenere l’ordine.

Preghiera di fine Ramadan a Castano Primo

Festa di fine Ramadan alla penso struttura di via Mantegna a Castano Primo. Prima dell’inizio del momento di preghiera la comunità Pakistan del castanese ha proceduto con l’igienizzazione dell’a struttura. All’ingresso la misurazione della temperatura.