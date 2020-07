Pastasciutta antifascista al Circolone di Legnano

Pastasciutta antifascista a Legnano per commemorare il 25 luglio 1943, quando cadde il regime di Benito Mussolini.

Pastasciutta antifascista

Il tradizionale appuntamento promosso dall’Anpi è in calendario per sabato 25 luglio 2020 al Circolone di via San Bernardino 12. “Il pane e salame come antipasto e la pastasciutta saranno offerte gentilmente dal Circolone (che ringraziamo) – spiega la sezione cittadina dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia – Altri piatti, se si desiderano, dovranno essere pagati a prezzi popolari”.

Per ragioni sanitarie, al fine di garantire le distanze è necessario prenotarsi per tempo, entro venerdì 24, scrivendo un’email a anpi.legnano@libero.it o chiamando il 335.6006639.

“Venite in tanti per ribadire i valori dell’antifascismo nel ricordo di papà Cervi e della lotta partigiana, oltre che per iscrivervi all’Anpi di Legnano. Vi aspettiamo!” conclude l’Anpi.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE