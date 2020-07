Pastasciutta antifascista a Legnano per commemorare il 25 luglio 1943, quando cadde il regime di Benito Mussolini.

Pastasciutta Antifascista al Circolo di Legnano

Il tradizionale appuntamento promosso dall’Anpi è stato sabato 25 luglio 2020 al Circolone di via San Bernardino 12. In ricordo di papà Cervi, che alla caduta del fascismo offrì una gigantesca

pastasciutta a tutto il paese di Campegine e nel ricordo dei suoi sette figli fucilati dai

fascisti, l’ANPI di Legnano in collaborazione con il Circolane ha vissuto una bella e

partecipata giornata.

“Con la pastasciutta che ricorda quell’evento, si sono ribaditi i valori dell’antifascismo, della Costituzione democratica, i diritti e la dignità per tutti. I valori del lavoro, della pace e della solidarietà tra i popoli contro il razzismo, valori che non muoiono mai. La crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo ci richiama all’attualità di quei valori e ci ricorda che da solo non si salva nessuno.

Uomini come papà Cervi ci hanno lasciato una eredità che dobbiamo far vivere e coltivare tramandandola alle future generazioni, affinché non si ripetano le tragedie della seconda guerra mondiale con tutti i suoi lutti e gli stermini di massa avvenuti”.

