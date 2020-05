Palio di Legnano, la storica battaglia raccontata dalle marionette Colla

Palio di Legnano: l’emergenza Covid ha cancellato la storica manifestazione, ma non la voglia di rievocare la battaglia della quale quest’anno ricorre l’844° anniversario.

“La battaglia di Legnano” di Verdi messa in scena con le marionette

Tra le varie iniziative messe in campo dal Collegio dei capitani e delle contrade per «onorare comunque la fausta ricorrenza» (tra cui dirette streaming sui social, un numero speciale del Carroccio, una Messa dedicata al mondo del Palio in basilica, la pubblicazione su Facebook dei ritratti dei gran maestri che si sono succeduti alla guida del Collegio stesso), ce n’è una che sta suscitando particolare curiosità. Da oggi, venerdì 29 maggio 2020, fino a martedì 2 giugno la compagnia marionettistica Carlo Colla e figli mette in scena l’opera verdiana, su libretto di Salvatore Cammarano, «La battaglia di Legnano».

Nel repertorio della compagnia Carlo Colla e figli dal 1992

«L’opera è entrata nel nostro repertorio nel maggio 1992, quando fu commissionata dalla cittadina lombarda in occasione delle celebrazioni dell’evento storico – spiega la compagnia – L’allestimento pensato da Eugenio Monti Colla, oltre a riproporre le note vicende della lotta dell’unione fra i Comuni contro l’invasione del Barbarossa, pone l’accento sulla rilevanza evocativa che quest’opera ebbe sulla storia risorgimentale che portò all’Unità d’Italia, intervallando le singole scene con una serie di siparietti storici che partendo dai moti del ’48 culminano nella prima seduta del Parlamento e oltre. Per questo, nel 2012, a conclusione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario, dell’Unità d’Italia, la nostra compagnia ha riproposto al Piccolo Teatro Grassi di Milano la riduzione per marionette dell’opera verdiana».

Visione libera da oggi a martedì

Il link per la visione libera dello spettacolo sarà messo a disposizione degli utenti sulle pagine facebook e Instagram della Compagnia.

