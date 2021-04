Palio: a maggio la decisione definitiva

Palio di Legnano, sarà maggio il mese della scelta definitiva sulla disputa o meno nella data del 19 settembre.

Palio, ufficializzata la scadenza temporale ultima per la decisione

La scadenza temporale ultima è stata ufficializzata nella serata di ieri, venerdì 23 aprile 2021, nel corso della riunione del Comitato Palio, in cui è emersa da parte di tutti la voglia di ripartire con la manifestazione più importante della città sapendo, realisticamente, di attraversare ancora un momento di incertezza estrema dovuta alla pandemia.

Mancano centomila euro: «Chiediamo alla città di sostenere il Palio»

Nell’occasione è stata illustrata anche la situazione del budget, che vede al momento, nonostante i tagli già decisi, uno sbilancio di circa centomila euro (tra i mancati incassi allo stadio per la capienza ridotta e il minore apporto degli sponsor). «L’Amministrazione, nonostante le incertezze, farà la sua parte confermando il contributo dato ogni anno alla manifestazione – dice il sindaco Lorenzo Radice – Adesso serve uno sforzo per cercare nuove risorse. Quello che chiediamo alla città è di sostenere il Palio: quello di quest’anno non è un Palio di serie B, ma semplicemente un Palio diverso, sia per la corsa sia per gli eventi culturali e storici. In ogni caso vogliamo fare in modo che sia un Palio unico, un Palio che ci ricorderemo a lungo. Comprendiamo perfettamente la situazione critica attuale, ma sostenere questa manifestazione e permettere alle contrade di risollevarsi significa rispondere a un bisogno di ripartenza della città che passa anche dal Palio».

«E’ il momento di dimostrare l’attaccamento alle nostre tradizioni»

«L’appello che lanciamo agli sponsor e ai donatori, è di sostenere una manifestazione che è una delle espressioni più caratteristiche della nostra città – dichiarano il Gran maestro Giuseppe La Rocca e il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi – Il Palio rende unica Legnano; in un frangente di difficoltà è il momento di dimostrare l’attaccamento alla nostra storia, alle nostre tradizioni e a un mondo, quello delle contrade, che ha un’enorme valenza sociale per la nostra città».

Confermate le manifestazioni dell’ultimo fine settimana di maggio

Il Comitato ha scelto l’immagine ufficiale del Palio di quest’anno, tra le proposte già elaborate nel 2020 e illustrate dal Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli. Sono state inoltre confermate le manifestazioni per l’ultimo fine settimana di maggio, quello che avrebbe dovuto vedere lo svolgimento canonico della manifestazione. «Porteremo il Carroccio in piazza e, compatibilmente con quello che la situazione pandemica permetterà, vorremmo farlo conoscere e apprezzare con visite guidate, mentre in altri punti della città sarà creata l’atmosfera paliesca con bandiere di contrada e immagini – spiega l’assessore al Palio Guido Bragato – Non sarà un palio a pieno regime quest’anno, ma di certo è un palio che torna a muoversi. E questo è di grande importanza per Legnano».