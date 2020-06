Ottava edizione di Mulino day: “Self Mode. La natura ti richiama”

Ottava edizione di Mulino day

Dal 13 al 21 giugno torna l’ottava edizione di Mulino day: percorri, visita, osserva, ascolta, leggi, disegna, fotografa, gusta, ricorda, impara, partecipa! Per via dell’emergenza Coronavirus non ci si può trovare insieme quindi bisogna seguire le regole: indossare la mascherina, stare distanziati, evita gli assembramenti, segui i percorsi meno battuti, e rispetta la natura. Per tutte le informazioni basta cliccare QUI.

Come partecipare?



– scarica l’app

– aderisci al progetto “

– scatta una foto o registra un audio delle specie animali, vegetali o di funghi non coltivate o domestiche che trovi accanto a te

– carica le tue osservazioni sull’app e inseriscile nel progetto

Partecipare è semplice!

