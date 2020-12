Il cuore grande di Aldieri for children non dimentica la Pediatria e Neonatologia di Magenta. Nonostante l’anno difficile, anche in queste festività arriverà un dono speciale sotto l’albero firmato dall’associazione che sostiene i bimbi malati.

Nuovi strumenti per la Pediatria e Neonatologia di Magenta

«Per Natale ci doneranno due saturimetri a e un umidificatore per i respiratori, due importanti strumenti a sostegno del nostro lavoro – spiega la primaria Luciana Parola – Il regalo di Natale arriva nonostante le difficoltà da parte di un’associazione attenta ai nostri bambini e all’ospedale del territorio».

Al sesto piano, quest’anno, arriveranno i doni delle associazioni, ma niente feste né momenti ricreativi per via del Covid: anche la tradizionale festa natalizia è rimandata all’anno prossimo. Fu proprio in questa occasione, un anno fa, che Christian e Daniela Aldieri, fondatori dell’associazione che porta il loro nome, annunciarono un’importante donazione per il reparto guidato da Luciana Parola.

L’impegno per l’istituto dei tumori

Quest’anno l’attenzione della onlus è stata per l’istituto tumori, reparto pediatrico, dove sosterrà l’acquisto di tablet per le stanze dei piccoli ospiti per la didattica a distanza e non solo.

Progetto finanziato con la vendita di panettoni e cesti gastronomici (345.694738, info@aldieriforchildren.org).

