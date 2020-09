Magenta scende in campo per un futuro più “rosa”

PD Magenta, Donne Democratiche Est Ticino e Giovani Democratici Est Ticino, scendono in campo per dare voce alle categorie più penalizzate. Domenica 27 settembre, nella Sala Consigliare di Magenta, si terrà un’incontro a cui parteciperanno Paola Bocci, Consigliere Regionale e referente Pari Opportunità per il gruppo PD Lombardia, Marisa Sestagalli, coordinatrice delle Donne Democratiche Est Ticino, la giovane democratica Cristina Oldani, il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli e la neoeletta sindaco di Vittuone, Laura Bonfadini.

L’importanza di investire sul lavoro femminile

La pandemia mondiale, causata dall’emergenza sanitaria Covid 19, ha sconvolto e cambiato radicalmente il modo di vivere di ogni individuo, aggravando certe problematica già precarie prime del lockdown. Le sfide che oggi ci troviamo ad affrontare richiedono soluzioni immediate ed efficaci, che non lascino indietro nessuno, donne, giovani, insomma le categorie da sempre più penalizzate nel mondo del lavoro.

Un incontro di donne, per donne

Disparità salariale, crisi pandemica, famiglia e smart working, saranno questi i temi affrontati nell’assemblea di domenica 27 settembre tenuta dal Circolo PD Magenta, Donne Democratiche Est Ticino e Giovani Democratici Est Ticino, nella Sala Consigliare di Magenta dalle 16.30.

