Lo “Showcase” torna a Canegrate, la rassegna musicale dedicata alle band emergenti.

Sta per prendere il via a Canegrate la nuova rassegna musicale “Showcase” dedicata alle band emergenti e alla promozione dei loro lavori discografici. La manifestazione vuole essere un modo per tornare lentamente alla normalità dopo l’emergenza sanitaria con alcuni concerti gratuiti in forma di “showcase” acustici ed elettrici, pensati per “riportare” la musica tra la gente. Nei sei spettacoli organizzati dal comune di Canegrate, in collaborazione con (R)esisto distribuzione – https://www.facebook.com/Resis toDistribuzione – e con l’associazionismo locale, altrettante formazioni musicali del legnanese, del varesotto e della Lombardia presenteranno i propri repertori in bar e luoghi inusuali del paese. La scelta degli esercizi commerciali locali non è casuale: l’idea è di dare una mano anche a loro a riprendersi dalla crisi economica causata dalla pandemia.

L’elenco delle esibizioni

24 settembre, ore 18.30 al The last bar in via Garibaldi 9 Gli 0039. Sono un trio acustico del varesotto che propone un repertorio di pezzi propri che si muovono tra il pop e l’indie rock. Gli 0039 sono un trio acustico del varesotto che propone un repertorio di pezzi propri che si muovono tra il pop e l’indie rock. https://www.facebook.com/0039M usic

-25 settembre, ore 21 al Circolo Galileo in via Mameli 2 LA COLLERA. Sono quattro musicisti di Milano, attivi dal 2017, con la passione del rock e la pulsione a sviscerarsi emozionalmente di fronte al pubblico, per raccontare qualcosa di vero. Presenteranno il loro ep omonimo.

-26 settembre, ore 21 in piazza Matteotti (in caso di pioggia concerto spostato al Relax time di via Tagliamento 16) i SHE LIKES WINTER. Sono attivi da alcuni anni tra Milano e il legnanese. Con le loro atmosfere eteree e sognanti, in bilico tra dream pop e post rock, proporranno i brani del loro primo album “Bruises”.

-1 ottobre, ore 18.30 al Bar Bahya in via Como 22 i EFAIEF. Dal varesotto arriva questo quintetto che vanta una carriera ultraventennale e con vari cambi di formazione. Hanno appena pubblicato il loro nuovo album “Raw.”, dove si respirano contaminazioni rock, prog e funk.

-2 ottobre, ore 21 in Piazzale del municipio / Bar Night food in via Manzoni i MAT CABLE. I Mat cable sono un terzetto e provengono dal lodigiano: presenteranno il loro ultimo album “Everyone Just Going Through Something”. La loro è una musica rock ruvida e robusta.

-3 ottobre, ore 21 al Circolo Bell’Unione in via Volontari della libertà i BEFORE MY EYES. I Before my eyes si sono formati nel 2019 a Milano. Nel capoluogo lombardo hanno già suonato in locali prestigiosi come l’Alcatraz e il Legend Club. Presenteranno il loro singolo “Blazed”.