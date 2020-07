Al via giovedì 16 luglio la rassegna letteraria Libri sotto le stelle organizzata dalla biblioteca di Magenta con la partecipazione dei gruppi di lettura Librando & Bevendo e

Rosso Magenta, libreria Il Segnalibro, libreria La Memoria del Mondo, le associazioni Cai e Coro Civico di Magenta.

Libri sotto le stelle nella città della Battaglia

“Abbiamo voluto riportare la cultura, la lettura e la letteratura all’aperto, nel cuore della città – ha spiegato il sindaco di Magenta con delega alla Cultura , Chiara Calati – È un invito, dopo questi difficili mesi, a riprenderci gli spazi aperti e a tornare alla socialità, ovviamente con tutte le precauzioni necessarie e nella massima sicurezza. Grazie alla Biblioteca, agli autori e agli interpreti che di volta in volta ci illustreranno le opere ci potremo immergere in canzoni,racconti, territori ed emozioni sempre nuove”, ha concluso il primo cittadino.

Il programma

Giovedì 16 luglio ore 18, sotto il gelso davanti alla biblioteca in via Fornaroli, 30 Presentazione del libro ‘Le canzoni del cuore’ di Marcus e Nadine. Una raccolta delle più belle canzoni italiane raccontate e spiegate attraverso indimenticabili melodie. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Consiliare.

Venerdì 24 luglio ore 18, sotto il gelso davanti alla biblioteca in via Fornaroli, 30 Presentazione dei romanzi ‘L’odore dei limoni’ e ‘Argento nero’ alla presenza delle autrici

Luisa Busti e Alba Passarella. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Consiliare.

Giovedì 30 luglio ore 21, cortile di Casa Giacobbe in via 4 Giugno, 80 Presentazione del libro ‘Lo sciamano delle Alpi’ alla presenza dell’autore, lo scrittore giornalista Michele Marziani. In collaborazione con il Cai di Magenta che proporrà un percorso culturale, naturalistico e paesaggistico della Valsesia e con il Coro Civico di Magenta che eseguirà alcuni brani sul tema della montagna.

Giovedì 27 agosto ore 21, cortile di Casa Giacobbe in via 4 Giugno, 80 Presentazione del libro ‘Lungo il Naviglio Grande’ alla presenza dell’autrice Francesca Rognoni.

TORNA ALLA HOME