Legnano spegne i monumenti per “M’illumino di Meno”

Legnano spegne i monumenti da oggi e per tutto il weekend per “M’illumino di Meno”.

Il Comune di Legnano, riprendendo una consuetudine che risale alla prima edizione, aderisce a “M’illumino di meno” e spegnerà oggi, venerdì 26 marzo, e per l’intero weekend le luci scenografiche su Palazzo Malinverni, Basilica di San Magno, Monumento al Guerriero e Castello lasciando accese soltanto le luci di illuminazione pubblica ordinaria.

“M’illumino di Meno”

“M’illumino di Meno” è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere alle persone di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi. L’edizione 2021 è dedicata al “Salto di Specie”, l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.