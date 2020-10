Anche quest’anno il Comune di Legnano ha aderito a “Puliamo il mondo”, iniziativa proposta da Legambiente ed arrivata ormai alla sua XXVIII edizione, che si terrà a Legnano nei giorni del 4 ottobre, con il gazebo in Piazza san Magno, e il giorno 11 ottobre davanti al piazzale del Castello, entrambi alle 9.

Legambiente torna con “Puliamo il mondo 2020”

Come ogni anno volontari, scuole, associazioni e amanti dell’ambiente si riuniranno per ripulire il

Parco dei Ronchi, sempre nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale ed in regola con

le direttive del Covid19.

Questa sarà un’edizione speciale, perché si tratterà di uno dei primi grandi eventi di cittadinanza

partecipata nel mondo post Covid, sarà quindi una grande occasione per dare del nostro meglio ed

aiutare la natura.

La prima edizione di “Puliamo il mondo” si è tenuta nel porto di Sydney nel 1989, sotto l’iniziativa

del velista Ian Kiernan, il quale, disgustato delle impressionanti quantità di rifiuti ritrovati in mare,

decise di rimboccarsi le maniche e coinvolgere quante più persone possibili nell’operazione di

pulizia.

L’iniziativa è stata portata in Italia da Legambiente nel 1993 ed è stata accolta con grande

entusiasmo e partecipazione da parte di tutti i cittadini.

Grande merito va dato anche al Comune, che ogni anno sponsorizza e sostiene questo importante

evento con la massima efficacia.

Per la partecipazione consigliamo di indossare vestiti comodi e dei guanti da lavoro, mentre l’uso

della mascherina è, ovviamente obbligatorio. La partecipazione è gratuita ed estesa a tutta la

cittadinanza, per cui ci aspettiamo di vedervi numerosi.

