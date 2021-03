E’ online il video dedicato ai diritti e al contrasto della violenza sulle donne, terza puntata della serie ‘Dire è fare’ che raccoglie e rendiconta i progetti più significativi dei cinque anni della giunta Romano.

L’azione dell’Amministrazione sui diritti e contro la violenza sulle donne

Ci introducono nel percorso le voci degli studenti dell’Istituto Mattei, Giorgia Terenghi, Alessandro Ianigro, Luca Martone e la loro professoressa Maria Teresa Piva con le loro testimonianze e riflessioni sulla violenza di genere: “La panchina rossa qui a scuola è un messaggio molto importante perché ci fa riflettere su quello che le donne subiscono da noi uomini.”

Il video raccoglie poi gli interventi dell’operatrice del Centro Antiviolenza Chiara Sainaghi, che spiega i servizi attivi aiutare le donne vittime di violenza, ma anche di cittadini e associazioni, come Paola Cassani di Arcichedonne per il progetto di Casa delle Donne e Davide Cremonesi residente a Terrazzano, oltre naturalmente all’Assessore alle Pari opportunità e Conciliazione dei tempi, Sabina Tavecchia e all’Assessore ai Servizi Socio- assistenziali Nicola Violante .

Numerose sono state le iniziative concrete dell’Amministrazione comunale realizzate: dalle giornate internazionali dei diritti dei bambini e degli adolescenti, alla lotta contro la violenza sulle donne con l’apertura del Centro Antiviolenza HARA, insieme al progetto delle panchine rosse e artistiche sviluppato con le scuole.

Il video rientra nella serie di mini documentari da diffondere sui social che rendicontano i progetti principali dell’Amministrazione realizzati in questi 5 anni e raccolgono le voci di cittadini, operatori e amministrazione. Sono già online i video sulla gestione di un anno di pandemia e sul nuovo teatro civico. I progetti sono collegati all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d’azione promosso dall’ONU con 17 Obiettivi per lo sviluppo ambientale, economico, sociale.

Ecco dove vedere i video

I video, curati dall’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Rho, sono pubblicati su sito e canali social del Comune (Facebook e YouTube).

Segnaliamo il link del video

video introduttivo https://www. youtube.com/watch?v= kxTSobR2bv0

video Covid https://www.youtube.com/ watch?v=drU9PzzUPlY

video Nuovo Teatro de Silva https://www.youtube.com/ watch?v=EBe8f6-RnL4

video Diritti e parità di genere https://www.youtube.com/watch? v=ug_Iz7D7sDM