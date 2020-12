La scatola della Befana da donare alle bambine e ai bambini: è l’iniziativa del Comune di Rho

La scatola della Befana da donare alle bambine e ai bambini

L’Amministrazione comunale, insieme a Cor Protezione Civile, #Oltreiperimetri, Vespa Club Rho, Caritas Cittadina e molti volontari, promuove la raccolta Scatola della la Befana da distribuire a bambini in situazioni di disagio. L’obiettivo è quello di donare un pacco che contenga pochi e utili oggetti, indicando sul pacco l’età e se indirizzato a bambino o bambina.

Il commento

“Vorremmo concludere le festività con un ulteriore gesto di solidarietà, recuperando lo spirito delle scatole con i doni, ma solo per i bambini, che sono la parte più fragile di chi sta vivendo gli effetti della crisi per la pandemia – afferma l’assessore alla Protezione civile Maria Rita Vergani – La spontaneità e la generosità, che stanno caratterizzando questo difficile periodo, sono l’energia e la risorsa preziosa di una comunità che sa pensare agli altri e a chi è in difficoltà, vorremmo rimetterla in circolo verso i bambini, molto penalizzati: a loro va il nostro pensiero e i doni che riusciremo a raccogliere. Un ringraziamento va a tutti i volontari e alle associazioni, che hanno reso possibile il concretizzarsi di questa iniziativa”.

Come fare?

L’obiettivo è creare un pacco che contenga pochi e utili oggetti, indicando sul pacco l’età e se indirizzato a bambino o bambina. Nel dono si possono mette:

• Qualcosa di caldo: sciarpa o guanti o cappello saranno graditi

• Qualcosa di dolce: caramelle e dolciumi saranno sicuramente molto apprezzati

• Qualcosa per giocare da soli o in compagnia di fratelli e famigliari

• Qualcosa per l’igiene: potete prendere delle mollettine o un cerchietto per una bimba, un bel bagnoschiuma o un sapone divertente, un profumino o un burro di cacao alla frutta

• Qualcosa da leggere: ricordate sempre adatto all’età che indicherete sulla scatola

• Un messaggio affettuoso destinato a chi riceverà il dono, magari accompagnato da un disegno per i più piccoli.

Dove e quando consegnare la scatola?

La scatola potrà essere consegnata presso la sede della Protezione Civile, in via Bersaglio 5

• 27 dicembre dalle ore 14 alle ore 18

• 30 dicembre dalle ore 9 alle ore 12

Informazioni: happyfania2021@ gmail.com