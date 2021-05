La Robecch in rosa debutta… sui social. Il Comune di Robecco sul Naviglio organizza per mercoledì 5 maggio alle 21, sulla sua pagina Facebook, un evento online dedicato alla manifestazione voluta per celebrare il Giro d’Italia, su idea dell’ex campione e maglia rosa Andrea Noè, robecchese.

Il programma

La Robecch in rosa si svolgerà dall’8 al 30 maggio e metterà a disposizione degli appassionati di ciclismo e cicloturismo 10 percorsi della lunghezza variabile di 40 km o 60 km da percorrere in completa autonomia all’interno del Parco del Ticin0.

All’evento di presentazione del progetto, da gustarsi dal divano di casa, partecipano il sindaco Fortunata Barni, il consigliere Giovanni Noè, il campione Andrea Noè e Graziana Antoci di Gravel Land, il ciclista Matteo Moschetti.