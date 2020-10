La Marcia per la pace… in piazza

Le restrizioni imposte dalla pandemia da coronavirus hanno stravolto i programmi, ma non il desiderio di manifestare il proprio pensiero. E così la Marcia per la pace a Cornaredo è andata in scena in piazza

Una Marcia per la pace diversa

Questa mattina, domenica 11 ottobre, dalle 10.30 a Cornaredo si è tenuta la «Marcia per la pace Perugia-Assisi». A causa delle limitazioni dovute all’attuale situazione di emergenza sanitaria, le associazioni locali non si sono potute

recare in Umbria come di consueto, ma la manifestazione si è comunque svolta simbolicamente in piazza della Libertà, dove i partecipanti hanno creato una catena umana per la pace e la fraternità, stringendo le estremità di diversi fili per essere vicini, ma al tempo stesso distanziati per rispettare le norme per il contenimento del coronavirus. All’evento, presentato da Sergio Colombo, oltre ai rappresentanti delle diverse associazioni, sono intervenute l’assessore di Cornaredo Maria Caterina Vono, l’assessore di Vanzago Laura Donghi e Maria Rosa Belotti, in doppia veste di sindaco di Pero e presidente di Pace in comune.

