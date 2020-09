Concerti, cibo e divertimento vi aspettano nel parco della Meccanica che ospiterà l’evento la Mandrakata.

La Mandrakata: la festa che non ti aspettavi

Un evento unico e straordinario, arricchito da tanta musica e buon cibo, senza tralasciare la birra artigianale. Tutto questo vi aspetta dall’11 al 13 settembre nel parco della Meccanica. L’iniziativa rispetterà tutte le vigenti normative in merito alle misure di prevenzione coronavirus. Per partecipare sarà essenziale effettuare una prenotazione alla seguente mail lamandrakata@arealameccanica. com.

“Punkreas in Funny”

Si parte venerdì 11 settembre con “Punkreas in Funny”. Punkreas, una band del parabiaghese nata negli anni 80, che è diventata nel tempo una delle più importanti punk band d’Italia; composta da: Cippa alla voce, Endriù con la chitarra, Paletta al basso, Noyse anche lui alla chitarra e Gagno alla batteria.

Gianni Drudi

Sabato 12 settembre si esibirà Gianni Drudi, rinomato cantante. Esploso negli anni 80 con la canzone “Come stai”, a cui seguono numerosi successi, tra cui collaborazioni con personaggi del calibro di Bobby Solo, che collabora per la stesura del testo di “Addio Summertime”

Teo e le Veline Grasse

Si chiude domenica 13 settembre con Teo e le Veline Grasse. Gruppo pop/rock nato nel 2008, composto da Teo Roncalli alla voce, Stefano Galli alla chitarra, Simone Beneducci al basso, Antonio Tato Vastola con la batteria, e Luca Brandu Trapletti alla chitarra. Conosciuti per il loro modo unico di riarrangiare e rielaborare vecchi brani meteora, vantano tre album alle spalle: “Canzoni per code in tangenziale”(2010), “Nudi e crudi” (2012) e “La solitudine dei centri commerciali” (2015).