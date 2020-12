La cena solidale dei Lions per aiutare la scuola in Libano

La cena solidale organizzata dal Lions Club Satellite Naviglio Grande per aiutare la scuola Notre Dame di Mayfouk, in Libano, fondata da padre Naji, conosciutissimo a Cuggiono.

La cena solidale per una scuola in Libano

Una cena calda, per sostenere una scuola al freddo. E’ il servizio natalizio del Lions Club Satellite Naviglio Grande. La scuola è la Notre Dame di Mayfouk, in Libano, fondata da padre Naji che tutti i cuggionesi negli anni hanno imparato a conoscere. La cena è da scoprire ma soprattutto da cucinare insieme (seppur a distanza) seguiti passo a passo dallo chef Loreno Garavaglia. Un doppio obbiettivo quello perseguito dal Lions Club Satellite Naviglio Grande: riscoprire il gusto dello stare insieme in un momento dove regole e buon senso ci vogliono ciascuno a casa propria, e sostenere una scuola che ospita bimbi di qualsiasi provenienza culturale e religiosa per offrire loro un’istruzione e una casa.

L’obiettivo

Lo scopo è quello di raccogliere il necessario affinché padre Naji possa acquistare il gasolio utile a riscaldare la struttura scolastica oggi al gelo. Il mezzo scelto è un viaggio enogastronomico tra i Castelli Romani chiuso in una scatola. Una box dal costo di 50 euro (a tiratura limitata in soli 50 esemplari) contenente tre bottiglie di vino pregiato e l’occorrente per cucinare un vitello tonnato come antipasto e una trionfale carbonara come portata principale. La box conterrà inoltre tutte le informazioni e le coordinate digitali per una serata insieme da remoto.

Le parole dei Lions

“E’ questo il valore aggiunto dell’iniziativa – spiegano i Lions Naviglio Grande – La serata del 29 dicembre, dalle 19, la trascorreremo insieme. In collegamento tra loro e con chef Garavaglia, i sostenitori del servizio parteciperanno a una degustazione guidata dei vini e cucineranno insieme. Un modo per sentirsi vicini anche in questo momento così particolare”. Il ricavato della vendita delle box enogastronomiche, al netto delle spese, sarà interamente devoluto alla scuola Notre Dame.

Per prenotare la propria box, con tutte le istruzioni per partecipare alla serata, è sufficiente chiamare il numero 392.032.9783, oppure mandare una mail a lionsclub.navigliogrande@gmail.com. La consegna avverrà uno o due giorni prima del 29 dicembre (i prodotti gastronomici sono freschi e vanno consumati nel breve periodo). Al momento della prenotazione saranno fornite tutte le indicazioni per il ritiro delle box. Per coloro che hanno difficoltà negli spostamenti è previsto un servizio di consegna a domicilio.

