Iniziata ufficialmente la Fiera di Ottobre

Questa mattina, sabato 17 ottobre, è stato dato ufficialmente il via alla 537esima Fiera di Ottobre, nell’ambito del programma della Festa patronale di Abbiategrasso. All’inaugurazione presenti il sindaco Cesare Nai, le autorità cittadine, Curzio Trezzani, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Cultura, Ricerca e innovazione di Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, ex vice ministro all’Economia, e Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega. Con loro anche i vertici dell’azienda abbiatense Bcs. «Una fiera diversa ma che proporrà al meglio i prodotti del nostro territorio e rilascerà le aziende abbiatensi», ha spiegato Nai.

Una manifestazione non più in fiera, ma diffusa in più punti cittadini, soprattutto presso il Castello Visconteo. Sala consiliare del Castello che ha oggi ospitato una conferenza sull’agricoltura 4.0, con la presentazione dell’innovazione made in Abbiategrasso, targata Bcs.

