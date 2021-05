“Il mondo che vorrei…Gli obiettivi del III Millennio, Agenda 2030” apre la manifestazione di arte, educazione alla sostenibilità del pianeta terra e alla pace dei popoli a Inverno.

“Il mondo che vorrei…Gli obiettivi del III Millennio, Agenda 2030” il tema della manifestazione di arte, educazione alla sostenibilità del pianeta terra e alla pace dei popoli, in programma il 14 maggio alla scuola media Volta di Inveruno. L’iniziativa è promossa dall’istituto comprensivo don Bosco in collaborazione con Arteventi2012 e Unicef, per dare valore alla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e al progetto Scuola Amica Unicef del Ministero dell’Istruzione. Hanno lavorato all’iniziativa i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte delle elementari di Inveruno e Furato. Nella palestra della scuola Volta si terrà la cerimonia di pace, con le 193 bandiere delle nazioni del mondo membri dell’Onu. Gli studenti sfilano con le bandiere dei 5 continenti pronunciando la parola pace nella lingua delle varie nazioni del mondo per affermare la diversità nell’unità. Saranno anche presentati cinque abiti, per cinque continenti, realizzati da studenti del settore Moda dell’Ipsia Marcora. L’evento sarà a porte chiuse a causa delle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria da Covid-19 e sarà ripreso in streaming.

Nell’atrio delle medie viene allestita una mostra, dal 14 maggio al 6 giugno, con esposizione della scrittura creativa dei mandala sugli obiettivi dell’Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 dai Paesi dell’Onu.