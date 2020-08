Il “Cinema sotto le stelle” si fa in quattro

Il “Cinema sotto le stelle” ad Arese avrà altri quattro appuntamenti dopo il successo della prima parte

L’Amministrazione, visto il successo e l’entusiasmo con cui è stata accolta la rassegna “Cinema sotto le stelle”, ha deciso di proporre altre quattro serate. Il primo appuntamento è per sabato 29 agosto con “Inside out”, per proseguire sabato 5 settembre con “Flashdance”, giovedì 10 settembre con “Grand Budapest Hotel” e concludere sabato 12 settembre con “Rango”. Gli spettacoli si terranno al Centro sportivo comunale (piazza dello Sport) con inizio alle 20.30. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, che saranno inevitabilmente limitati, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19.

