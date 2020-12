I presepi di Perucchetti esposti a Rho FOTO

I presepi di Perucchetti esposti a Rho in via Lainate.

Riccardo Perucchetti, rhodense con una grande passione, quella dei presepi di carta, era anche attore cinematografico, teatrale e televisivo dagli anni ‘50 alla fine degli anni ‘70. Un uomo che ha lasciato la sua città, Rho, per trasferirsi a Roma e realizzare il suo sogno, quello del teatro e del cinema. Prima di morire, lo scorso novembre, ha lasciato al nipote Maurizio Di Palma alcuni dei suoi presepi. Il nipote ha quindi deciso di condividere questo dono con tutta la cittadina di Rho e grazie all’aiuto di Paola Carnovali ha allestito una vetrina in via Lainate dove, fino al 6 gennaio, chiunque può ammirare due presepi del 1900.

