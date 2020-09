Grande festa per l’Associazione Magenta Cricket Club FOTO

Grande festa nel pomeriggio di domenica 13 settembre per l’Associazione Magenta Cricket Club.

Grande festa per l’Associazione Magenta Cricket Club

Grande festa alla tensostruttura di via Matteotti a Magenta per l’Associazione Magenta Cricket Club. Un’occasione di festa per tutta la comunità islamica ma anche per presentare la società e per richiedere l’attenzione dell’amministrazione comunale. Ospite d’onore l’avvocato Luca Bauccio che segue la comunità in tutte le sue vicende (l’ultima ha visto il Tar dare nuovamente ragione alla comunità islamica, questa volta in merito alla richiesta rigettata dal Comune di Magenta di concedere uno spazio per la sepoltura dei fedeli di nazionalità islamica nel cimitero comunale). Non hanno invece potuto partecipare il sindaco e l’assessore Luca Aloi ma al loro posto l’assessore Morani che ha portato i saluti dell’amministrazione. Tra i presenti anche il presidente dell‘Associazione Calcio Magenta Giovanni Cerri: pace fatta quindi dopo i disguidi dell’anno scorso per la gestione del campo.

Il presidente dell’Associazione Magenta Cricket Club Ashfaq Munib ha ribadito come questa associazione, composta da adulti e ragazzini, ha la voglia di diventare un’importante realtà a Magenta e ha sottolineato la necessità di avere uno spazio qualsiasi per potersi allenare. A breve si terrà infatti un incontro con l’assessore Aloi dove il presidente porterà avanti le istanze dell’associazione di cricket.

TORNA ALLA HOME