GoFedericoGo corre per il Comitato Letizia Verga

GoFedericoGo corre per il Comitato Maria Letizia Verga. E, viste le problematiche relative all’emergenza sanitaria, lo farà in modo virtuale.

GoFedericoGo e l’iniziativa… in solitaria per i bambini malati di leucemia

Domenica 14 giugno si correrà una Virtual Race per aiutare i bambini malati di leucemia. A spiegarlo è Oscar, il papà del piccolo Federico di Robecchetto. “Scegliete voi dove e quando, purché all’aria aperta. Di corsa, in bici, camminando, nuotando col motto “#IoCorroConIlComitato”. L’iscrizione è aperta a tutti: grandi, piccoli e animali a seguito. È a offerta libera e il ricavato sarà a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Poi si potrà mandare una mail a gofedericogo@libero.it con la copia del bonifico per ricevere il pettorale e… via basterà fare attività all’aperto il 14 giugno”.

