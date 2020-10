Gli amanti della Vespa si ritrovano a Rho

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della mitica Vespa: a Rho si sta svolgendo il Campionato italiano di regolarità

La Vespa la fa da padrone

La giornata di sabato “obbligherà” gli amanti della Vespa a recarsi a Rho. In città, infatti, è in programma il Campionato italiano di regolarità e il memorial Luciano Barbieri riservato agli amanti della Vespa. Dalle 10 fino al tardo pomeriggio di oggi il centro cittadino vedrà infatti la presenza di numerose squadre al via della manifestazione organizzata dal Vespa Club di Rho. Il percorso prevede il passaggio nelle vie centrali della città, da piazza Visconti a via Meda, da via Matteotti a via Madonna per poi prendere via Ratti per raggiungere il Centro di Arese e poi tornare passando per Terrazzanno e Passirana in piazza Visconti dove è previsto l’arrivo.

