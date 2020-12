Gli Alpini diventano elfi e guidano Babbo Natale a consegnare regali FOTO e VIDEO

Gli Alpini di Lainate diventano elfi e guidano Babbo Natale a consegnare regali.

Anche quest’anno Babbo Natale e gli Alpini non si sono fatti scoraggiare delle restrizioni imposte per combattere il Coronavirus e martedì sono andati a consegnare i doni tanto attesi.

Occhi che brillavano dalla gioia quelli dei bambini delle scuola materne.

Qualche bambino timoroso si è nascosto dietro la maestra, ma ha subito scacciato la paura grazie alla gentilezza e l’allegria di Babbo Natale e dei suoi speciali aiutanti.

In alcune scuole è stato addirittura accompagnato dall’elfo del gruppo di cittadini attivi Osservatori del Verde.

I doni consegnati alle maestre, nel rispetto delle distanze, sono stati giocattoli e materiale didattico scelto dalle scuole e comprato dagli Alpini a fronte di un budget stabilito.

Ma il lungo viaggio di Santa Claus e dei suoi aiutanti non si è fermato qui…

Nella mattina hanno fatto visita anche alla Croce rossa alla quale sono stati regalati un defibrillatore e un elettrocardiogramma.

Il lungo percorso di Babbo Natale e degli Alpini si è concluso all’associazione Diversamente Abili «La Fra» dove sono stati accolta, anche questa volta con le dovute precauzione, con immensa felicità.

