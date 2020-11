Giornata Internazionale dell’Uomo: ospite a Filo Diretto Patrizia Montalenti

“La Città di Parabiago non dimentica i diritti degli uomini e dei ragazzi”:questo lo slogan del manifesto che promuove la Giornata Internazionale dell’Uomo di oggi giovedì 19 novembre, e che intende portare l’attenzione sulla figura del genere maschile, portando alla luce la violenza che spesso subisce anche l’uomo. Un fenomeno di cui si parla poco, perché spesso scomodo e poco denunciato, ma che esiste più di quanto venga detto. Questa la motivazione di fondo che ha spinto l’Amministrazione comunale della Città di Parabiago a promuovere, già a partire dallo scorso anno con la premiazione ‘eroi quotidiani’ (che ha visto riconoscere a due papà parabiaghesi l’impegno silenzioso per la propria famiglia dopo essere rimasti vedovi), un evento appositamente pensato per non tacere.

Anche quest’anno, quindi, l’invito è quello di valorizzare la figura maschile in quanto compagno, marito, padre, figlio attraverso la donazione di un fiore, un gesto semplice per dire grazie agli uomini che ci vivono accanto e di cui, spesso, si da tanto per scontato. Il 19 novembre saranno il Sindaco Raffaele Cucchi e l’Assessore Barbara Benedettelli ad invitare i cittadini a questo gesto e lo faranno in occasione di una nuova stagione di Filo Diretto in cui intervisteranno Patrizia Montalenti, Presidente del centro antiviolenza Ankyra di Milano. Si tratta del primo centro in Italia a non fare distinzioni di genere, ma ad affrontare i conflitti nelle relazioni di coppia, quindi familiari, tenendo conto anche del sentire maschile.

L’intervista

L’intervista potrà essere seguita sulla pagina fb istituzionale Parabiago Città alle 16.30 e si cercherà di affrontare il punto di vista dell’uomo e del giovane nelle relazioni di coppia, un tema molto attuale e che, forse, in questo tempo di isolamento potrebbe servire a tutti per gestire meglio la convivenza all’interno delle mura domestiche.

Qui maggiori informazioni sul centro antiviolenza di Milano Ankyra: http://www.ankyra.eu/

