Fiera d’autunno a prova di Covid al maniero di San Magno FOTO

Fiera d’autunno nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie al maniero di San Magno a Legnano.

Fiera d’autunno riuscita anche se in versione “light”

Per quanto limitata rispetto al suo format originario, domenica 11 ottobre 2020 la Fiera d’autunno ha accolto grandi e piccini per un pranzo all’aperto in via Berchet. Un gustoso menu all’insegna dei caldi sapori autunnali, con polenta e pizzoccheri preparati dagli abili cuochi di contrada. Un ringraziamento speciale all’Associazione Antares di Legnano, che ha donato valore aggiunto alla festa allestendo una mostra micologica nelle sale del maniero (novità di quest’anno, che ha dato il tocco perfetto all’atmosfera autunnale). Sullo sfondo, il tradizionale mercatino enogastronomico, dove poter trovare gustosissimi prodotti di stagione.

