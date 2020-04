Festa della Liberazione: l’invito di Anpi Parabiago

Festa della Liberazione: quest’anno – a causa delle restrizioni del Coronavirus – anche a Parabiago si terrà un ricordo in forma chiusa, ma Anpi invita tutti a esporre il tricolore e a intonare “Bella ciao”.

Festa della Liberazione: una commemorazione in forma chiusa

Nonostante il terribile momento che stiamo vivendo la festa della Liberazione verrà celebrata anche a Parabiago, seppure in forma chiusa, alla sola presenza del sindaco Raffaele Cucchi, del presidente ANPI Giorgio Nebuloni, di un componente del corpo di Polizia Locale e di un musicista che suonerà l’inno Nazionale all’alzabandiera e il silenzio alla deposizione delle corone.

Il programma

09:30 alzabandiera presso Piazza della Vittoria

10:00 deposizione corona presso Cappella del Cimitero – Parabiago

10:30 deposizione corona presso il Monumento ai Caduti di San Lorenzo

11:00 deposizione corona presso Cappella del Cimitero di Villastanza

11:30 deposizione corona presso Piazza Risorgimento – Monumento dei Caduti di Villapia

La partecipazione dei cittadini NON è consentita come da disposizioni della Prefettura

L’invito di Anpi a cantare “Bella ciao”

“‘Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione – ha detto il presidente Nebuloni – Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’ANPI chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’ anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia”.

