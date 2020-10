Erasmusdays: tre videoconferenze del Cavalleri sul Covid

Erasmusdays: tre giorni percelebrare il Programma Erasmus e in cui il liceo Cavalleri di Parabiago sarà protagonista.

Erasmusdays: di cosa si tratta

L’evento, che coinvolge tutta Europa, si terrà il il 15, 16 e 17 ottobre 2020. “Si tratta di un appuntamento per raccontare e promuovere il programma Erasmus+ o per scoprirlo – hanno spiegato dal liceo Cavalleri di Parabiago – È un’occasione per organizzare un evento, per condividere le nostre esperienze e diffondere i risultati dei nostri progetti. Gli eventi che stiamo organizzando sono stati caricati su una piattaforma europea che, lo scorso anno, ha visto realizzare 3.995 eventi in 51 Paesi”. Il Cavalleri ci sarà e organizzerà tre videoconferenze grazie alle quali l’Istituto vuole contribuire alla campagna di sensibilizzazione sul Covid.

La videoconferenza sul ruolo delle donne al tempo del Covid

“Per il progetto Erasmus plus K2 ‘Yes, women can! Don’t be afraid!’ il 15 ottobre 2020 dalle 15 alle 17 organizziamo un evento ‘Le donne in tempo di Covid – Testimonianze e riflessioni’. Parteciperanno medici, ricercatrici e personale sanitario al femminile e donne che, avendo avuto il Covid, porteranno la loro testimonianza”.

Giocoleria e Clown Therapy

“Per il progetto Erasmus plus K2 ‘Me too, a smiling clown!!!!’ organizzeremo, il 16 ottobre 2020 dalle 15 alle 16.30, ‘Giocoleria e Clown Therapy’ in collaborazione con VIP Verbano Onlus” hanno continuato dal Cavalleri.

Sport e disabilità al tempo del Coronavirus

Infine, per il progetto Erasmus plus K2 “A& D: let’s play together” il liceo organizzerà il 17 ottobre 2020, in mattinata dalle 09.30 alle 11.30, “Sport e disabilità in tempo di Covid” con il racconto della nuotatrice paraolimpica Martina Rabbolini e delle testimonianze su Alex Zanardi.

