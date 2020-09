Giovedì 17 settembre si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’Ente Morale di San Vittore Olona e Cerro Maggiore per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

È stata un’assemblea diversa dal solito, tutti con mascherine e attenti a non creare assembramenti, ma con una partecipazione interessata dei soci dell’Ente Morale.

Ente Morale di San Vittore Olona e Cerro Maggiore: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

La serata si è aperta con l’intervento del presidente uscente che ha sottolineato come “il nostro futuro passa necessariamente per l’educazione e la formazione dei nostri giovani ed è lì che occorre canalizzare tutti gli sforzi”.

Gli otto candidati alla guida del CdA si sono presentati come un gruppo coeso con linee di azione chiare e

comuni incentrate sul futuro dell’Ente, una realtà storica sul territorio chiamata a svolgere una

funzione importantissima all’interno di un mondo in continuo cambiamento.

Un punto evidenziato dal gruppo è stato certamente la valorizzazione dell’identità dell’Ente stesso nella sua esperienza cristiana con una visione educativa profondamente umana. È stato sottolineato il ruolo centrale delle Parrocchie di San Vittore e Cerro Maggiore quali punto di riferimento per le scuole dell’Ente Morale.

Ci si è soffermati infine nel porre attenzione alle famiglie degli alunni, vero patrimonio e soggetti con cui

condividere, nel rispetto dei reciproci ruoli, il cammino educativo.

Al termine della serata gli eletti sono stati sei: Corrado Colombo, Alessandra Colombo, Elena Cozzi, Andrea Cozzi, Alberto Fedeli, Vittorio Rezzonico.

Il nuovo CdA ha nominato al suo interno il presidente Corrado Colombo, i vicepresidenti Elena Cozzi ed Alberto Fedeli. È già stato predisposto un calendario di incontri per condividere con gli attori protagonisti di tutto l’Ente i prossimi passi verso un vero cambiamento.

