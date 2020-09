Emozioni ed arte in festa con il Mosaiko FOTO E VIDEO

Emozioni ed arte in festa con il Mosaiko. Sabato 19 settembre, nella cornice di villa Pagani, pomerggio di riflessione cone sperti di pregio e serata dedicata alle permoramnce artistiche dell’associazione.

La soddisfazione della presidente

“Non solo spettacolo, ma anche un momento educativo, che ha tenuto in consoderazione l’aspetto evolutivo e il rapporto con l’uomo – spiega la presidente Francesca Magistroni – Bella la reazione di un pubblico attento e curioso che ha posto numerosi quesiti”.

Dalle 15 alle 18, conferenza psicologica da titolo “Emotiva-mente”, per spiegare come gestire le emozioni in età evolutiva per essere adulti consapevoli nel corpo e nella mente, con Francesca Rosa, psicologa età evolutiva, e Valentina Meggetto, Psicomotricista. Con “Emozioniamoci”, viaggio tra arte, psicologia e scienza per conoscere meglio e poter utilizzare le nostre emozioni insieme a Vittorio Negretti psicologo sistemico relazionale. In serata danza, musica, shodo e teatro con Peppe D’Andrizza, Anna Vignozzi, Martina Lunardi, Stefano Cirillo.

Iniziativa benefica

E’ stata anche una giornata di beneficenza a favore della Fondazione Quattro Ospedali per il sostegno alle famiglie di persone con malattie neurodegenerative in collaborazione con l’Ospedale di Magenta.

