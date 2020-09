Il comune di Arese lancia una nuova compagnia per sensibilizzare i giovani a una guida sicura. Maggior attenzione alle problematiche legate alla sicurezza e all’utilizzo di veicoli di trasporto da parte dei giovani.

Corsi di guida sicura: bando aperto per 15 neopatentati

Il comune di Arese, in collaborazione con la società Aci Vallelunga S.p.a., metterà a disposizione della cittadinanza la possibilità di prendere parte a dei corsi gratuiti di guida sicura, al fine di sensibilizzare i più giovani alla guida. Le lezioni si terranno presso il Centro Guida Sicura Aci – Sara di Lainate nelle seguenti date, domenica 13 dicembre 2020 e sabato 30 gennaio 2021.

Le parole dell’assessore alla Sicurezza Roberta Tellini

“Un’opportunità da cogliere al volo per i giovani neopatentati, che avranno modo di approfondire i corretti comportamenti da tenere al volante in un ambiente di estrema sicurezza. La pista è dotata di tecnologie per la simulazione delle situazioni critiche (ostacoli, irrigazioni, asfalti a bassa aderenza, simulatori di sbandata), quindi i ragazzi imparano a guidare anche in condizioni avverse e a fronteggiare pericoli imprevisti. La prevenzione è fondamentale e non mancheremo di sostenere queste azioni a favore dei nostri cittadini”.

Le modalità dei corsi

Verranno svolti n. 15 corsi di guida rivolti ai giovani che rispettino i seguenti requisiti, residenti in Arese, nati entro il 31/12/2000 ed in possesso di patente di guida B o superiore. Nel caso vi siano cittadini stranieri, dovranno essere in possesso di valido permesso di soggiorno.

La domanda, scaricabile sul sito del comune di Arese, www.arese.mi.it, dovrà essere presentata entro e non il 13.11.2020, pena di esclusione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Sport e Tempo Libero, telefonando al numero 02 93527254, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00, martedì dalle 14.00 alle 18.00; oppure scrivendo all’indirizzo mail carlo_ceriani@comune.arese.mi. it o martina_dones@comune.arese.mi. it.

TORNA ALLA HOME