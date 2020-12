Corbetta chiama Polo Nord: ecco la videochiamata con Babbo Natale. Bisogna prenotarsi perchè in posti sono limitati: il 23 dicembre 2020 la call si fa con Babbo Natale.

Corbetta chiama Polo Nord: come funziona

Dal 14 al 18 dicembre 2020 è possibile iscriversi compilando l‘apposito modulo e inviandolo, poi, alla mail lapostadibabbonatale@comune.corbetta.mi.it; l’iscrizione è gratuita, i posti sono limitati e riservati ai soli bambini residenti a Corbetta.

La videochiamata

Sarà inviata una mail di conferma di avvenuta iscrizione; il 23 dicembre 2020, Babbo Natale chiamerà il numero indicato per una videochiamata; il cellulare indicato deve avere installato whatsApp. Le videochiamate si svolgeranno dalle 10 alle h. 17.30 del 23 dicembre 2020, non è possibile scegliere una fascia oraria in cui ricevere la chiamata.

